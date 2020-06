No DF, 61% dos pacientes com covid-19 estão recuperados

PUBLICIDADE

No início da tarde desta quinta-feira (18), segundo dados divulgados pelo Governo do Distrito Federal (GDF) no Painel Covid-19, o Distrito Federal (DF) teve aumento de 305 casos confirmados de coronavírus nas últimas 18 horas. A capital já tem, portanto, 27.445 casos, incluindo pacientes recuperados e óbitos.

No mesmo período também foi possível constatar o aumento de 262 pacientes recuperados. Desde o início da pandemia, a capital já tem o total de 16.876 pacientes que se contaminaram e já estão livres do vírus. Este total é o equivalente a 61,5%

Dentre os casos confirmados, também houve aumento de quatro novos óbitos, incluindo pacientes moradores do DF e de outras unidades da Federação que estavam internados na capital. Desde o início da pandemia, já faleceram 369 pacientes em decorrência de complicação do vírus, sendo 334 do DF e 35 de outros estados.