No Centro-Oeste, DF é a unidade com menos casos de dengue

O boletim epidemiológico do Ministério da Saúde referente aos dois primeiros meses de 2020 mostra que, embora o Distrito Federal viva um surto de dengue, a unidade segue sendo a que menos registra casos de infecção pela doença no Centro-Oeste neste ano. A capital vai contra a tendência do Centro-Oeste, que foi a região que mais apresentou incidência até então: foram 115,64 casos para cada 100 mil habitantes.

O Mato Grosso do Sul é o estado mais responsável pelo alto número. Neste ano, foram 13.228 casos (uma incidência de 476 casos por 100 mil habitantes). Goiás é o segundo, com 9.443 pessoas contaminadas (134,55 casos/100 mil habitantes).

Mato Grosso teve 6,541 pessoas contaminadas pela dengue (incidência de 187,72 casos/100 mil habitantes). Por fim, o DF, que registrou 3.487 casos. A cada 100 mil habitantes, 115,64 contraíram a doença em 2020 na capital federal.

Cabe salientar que municípios do Entorno do DF, como Valparaíso, Novo Gama, Planaltina-GO e Formosa, são contabilizados no Estado do Goiás, embora parte da população costume utilizar os hospitais de Brasília.

Casos suspeitos

A Secretaria de Saúde do DF registrou, em março, 7.939 casos suspeitos. Destes, 7.285

(91,8%) são de residentes no Distrito Federal (DF) e 654 (8,2%) em outros estados. A cidade campeã é Ceilândia, com 549 pacientes que apresentaram suspeita. Gama, com 368, São Sebastião, com 277, e Guará, com 226, também se destacam.