No Areal, polícia encontra bomba para destruir caixa eletrônico

Durante uma ação de combate ao tráfico de drogas na QS 11 do Areal, em Águas Claras, policiais da 21ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Sul) encontraram uma bomba artesanal, geralmente utilizada para destruição de caixas eletrônicos, com a finalidade de se levar as notas do caixa.

Ao encontrar o item, os policiais acionaram a Operação Petardo ao local. A Petardo é a operação que cuida de ocorrências relacionadas a artefatos explosivos no DF. A Polícia Militar (PMDF) e o Corpo de Bombeiros (CBMDF) também apoiaram na ação.

Além da bomba, os agentes encontraram oito pés de maconha. Um menor de idade assumiu ser dono de todo o material e foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente.

Veja imagens da operação: