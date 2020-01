Nesta terça-feira encerra o período para efetivar matrículas na rede pública

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (14) é o último dia para a efetivação de matrículas na rede pública do Distrito Federal. Estudantes ou responsáveis devem confirmar a inscrição, realizada entre outubro e novembro de 2019, na escola para qual foi indicada a matrícula. O resultado foi divulgado no site da Secretaria de Educação (SEEDF) em dezembro do ano passado. A pasta reitera que a confirmação é importante para garantir a vaga do aluno na rede.

Quem ainda não sabe em que escola se matricular pode consultar o resultado da inscrição aqui. Na página estão descritos também os detalhes do processo, bem como os documentos que devem ser apresentados na unidade de ensino.

Para os estudantes que não fizeram a inscrição no ano passado, a Secretaria de Educação disponibilizará as vagas remanescentes entre 21 e 23 de janeiro. Os interessados poderão consultá-las e fazer a inscrição on-line, pelo site da Secretaria. Os resultados serão publicados em 4 de fevereiro e as efetivações desses alunos devem ser realizadas entre 5 e 7 de fevereiro.

Os estudantes já matriculados que quiserem realizar a transferência de unidade terão de esperar até o início das aulas, quando poderão buscar as regionais de ensino para a mudança.

Com informações da Agência Brasília.