Nenhuma morte por covid-19 foi registrada no DF nas últimas 12 horas

No início da tarde desta segunda-feira (28), o Distrito Federal registrou 7.930 casos confirmados do novo coronavírus desde o início da pandemia. Entretanto, segundo o boletim divulgado pelo GDF, não houve registro de novas mortes em decorrência do vírus nas últimas 12 horas, mantendo o número em 133 (contando com as mortes de moradores do Entorno).

O boletim divulgado na noite de ontem (27) mostrava que o DF tinha 7.761 pessoas contaminadas, totalizando um aumento de 169 casos em relação ao último balanço.

Entretanto, também houve aumento de pacientes recuperados. Do total de contaminados por covid-19 no DF, já são 4.496 recuperados, o equivalente a 56,96%.