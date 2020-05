Nenhum estabelecimento foi autuado por descumprimento de medidas de saúde no DF

PUBLICIDADE 

Nos dois primeiros dias de obrigatoriedade no uso de máscaras de proteção individual no Distrito Federal, 18 e 19 de maio, o DF legal aplicou apenas dois autos de infração por falta de uso de máscara em pessoas. Neste período, 15 mil foram abordadas e 5,6 mil estabelecimentos foram visitados pela Força-Tarefa responsável por essa fiscalização. Nenhum dos estabelecimentos visitados foi multado.

Taguatinga recebe doações de máscaras

A Região Administrativa de Taguatinga recebeu nesta quarta-feira (20), pela quarta vez, a força-tarefa do Comitê Covid-19 para distribuição de máscaras faciais. Os trabalhos foram pautados na orientação, distribuição e fiscalização do uso adequado do equipamento de proteção, em que cidadãos, clientes e comerciantes se unem à administração pública no combate à transmissão do novo coronavírus, conscientes que estão sobre a importância do uso obrigatório dos acessórios.

Com a ação de hoje, já são 7,7 mil equipamentos entregues em Taguatinga. “Temos 3 mil máscaras para disponibilizar. Será um trabalho diferente, porque vamos orientar os comerciantes sobre as normas de segurança e a importância no uso do equipamento, e também aos pedestres”, informou o administrador da cidade, Geraldo Araújo.

O grupo de trabalho reúne administração regional, DF Legal, Departamento de Trânsito (Detran-DF), Polícia Militar, Polícia Civil, Vigilância Sanitária, Vigilância Ambiental e Corpo de Bombeiros. As equipes percorreram a área central da cidade, a Avenida Comercial Norte, o Taguacenter e a Feira dos Goianos, que são regiões com maior fluxo de pessoas.

De acordo com o coordenador da ação e administrador do Taguaparque, Daniel Leite, os flagrantes mais recorrentes são o uso incorreto das máscaras. “Diferente das outras visitas, nessa a receptividade dos cidadãos foi muito boa. Estão mais conscientes sobre a importância do uso correto”, afirmou.

Além de Taguatinga, Brasília, Brazlândia, Candangolândia, Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Lago Sul, Lago Norte, Sudoeste/Octogonal, São Sebastião, Varjão, Vicente Pires e Park Way também contaram com a distribuição de máscaras.

Feira do Goianos

Um dos pontos de distribuição foi a tradicional Feira dos Goianos, na avenida Hélio Prates. Segundo o comitê, a área recebeu atenção especial em razão de sua principal característica: inúmeras opções de lojas, comércio diversificado e circulação intensa de clientes. Com a restrição no funcionamento de determinadas atividades econômicas, o movimento havia reduzido significativamente, mas a retomada gradual dos trabalhos exigiu cuidados especiais.

Com os novos decretos do GDF sobre liberação de algumas atividades, voltaram a funcionar apenas as lojas de calçados e roupas, que dão acessos às vias. As equipes intensificaram os trabalhos por lá e o vendedor de roupas Richard Cleverson elogiou as entregas. “Achei muito boa a distribuição [de máscara], apesar de ser barata. Tem pessoas que não têm condições de comprar”, afirmou Cleverson, trocando sua máscara descartável pela reutilizável oferecida pelo governo.

Força-Tarefa

A força-tarefa orienta comerciantes sobre como cobrar dos clientes a obrigatoriedade das máscaras, assim como disponibilização de álcool 70%, medição de temperatura, higienização do ambiente e sinalização, na entrada do estabelecimento, sobre o decreto que estabelece as normas. A expectativa é de que toda a região de Taguatinga seja alcançada até o final desta semana, com meta de entrega de 12 mil máscaras.

O lojista Francisco de Assis, que trabalha na Comercial Norte, sanou todas as dúvidas com relação às regras estabelecidas pela Executivo local. Segundo ele, é raro clientes estarem sem máscaras, mas acontece. “Não sabia como agir ou exigir. E, depois da orientação, sei direitinho como fazer”, afirmou Assis.

Com informações da Agência Brasília