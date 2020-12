Natal: Trenó do Papai Noel vai visitar todas as cidades do DF

PUBLICIDADE

Lançado na última sexta-feira (18), o projeto Brasília Iluminada vai levar o Papai Noel em todas as cidades do DF. Todo o itinerário do trenó e sua passagem pelas regiões administrativas está disponível nas artes abaixo.

O tour do bom velhinho pelo DF foi dividido em etapas. Na primeira, por ocasião do lançamento do projeto, o Trenó do Papai Noel fez seu trajeto passando pelo Eixo Monumental.

A segunda etapa vai deste sábado (19) até o dia 25. No final de semana, a caravana natalina sai de Santa Maria e passa por Gama, Riacho Fundo II, Samambaia, Ceilândia (PSul), Sol Nascente e Taguatinga. No domingo (20) é a vez de os moradores de Águas Claras, ParkWay, Arniqueiras, Núcleo Bandeirante, Candangolândia e Guará receberem a visita do Papai Noel.

O Papai Noel segue viagem na terceira etapa, que vai de 26 de dezembro a 5 de janeiro. Sua passagem pelo Distrito Federal será encerrada na quarta etapa, durante as férias, entre os dias 6 e 17 de janeiro do próximo ano.

Natal iluminado

Além da passagem do Trenó do Papai Noel por todo o Distrito Federal, o projeto Brasília Iluminada traz um conceito diferente para o Natal de 2020. O projeto une a magia dessa época do ano com a celebração dos 60 anos de Brasília. A decoração valoriza elementos que caracterizam os traços da identidade brasiliense, como a arquitetura e o Cerrado.

O projeto compreende dez eixos: Árvore Sonho e Realidade, Árvores Decorativas, Espaço Luz, Quadrante dos Presentes, Bolas Decorativas, Túneis Flor do Cerrado e Pórticos de Entrada, Praça do Buriti, Point Cultural Céu de Brasília, Presépio Virtual Luz do Mundo e o Trenó Luz. Totalizando 415.770 metros quadrados de área implantada com todos os eixos do projeto, a iniciativa é inédita na capital.

Devido às medidas de isolamento social impostas pela pandemia de Covid-19, o público deverá manter o distanciamento de pelo menos 2 metros entre as pessoas. Será obrigatório o uso de máscara pelos visitantes e colaboradores. A programação, que prevê shows de luzes diariamente, com projeção acompanhada de música, vai até 17 de janeiro.

