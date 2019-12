Natal solidário em São Sebastião foi organizado por servidores

PUBLICIDADE 

O projeto Natal Solidário, que aconteceu neste sábado (21) foi idealizado pela primeira-dama Mayara Noronha em parceria com a vice primeira-dama do Distrito Federal, Ana Paula Hoff, proporcionou um cardápio especial, com o oferecimento de serviços e equipamentos públicos aos moradores de São Sebastião.

O evento no restaurante comunitário de São Sebastião e contou com a participação dos servidores da Região de Saúde Leste vinculados à Gerência de Serviços de Atenção Secundária das especialidades de Odontologia e de Enfermagem.

Foram realizadas ações com a participação de dentistas e de enfermeiros na Policlínica de São Sebastião. Com enfoque na prevenção, a equipe de saúde bucal distribuiu 460 kits de higiene oral e forneceu orientações sobre a importância dos cuidados com a saúde da boca desde a primeira infância.

Profissionais de Enfermagem da Policlínica realizaram aferição da pressão arterial e deram orientações gerais com relação à necessidade do seu controle.