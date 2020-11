Nas próximas semanas, MPDFT promove Seminário Internacional Justiça Negociada, ANPP e Alternativas Penais

PUBLICIDADE

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), para compartilhar as mudanças legislativas no sistema de Justiça e experiências em outros países, organiza o Seminário Internacional Justiça Negociada, Acordo de Não Persecução Penal e Alternativas Penais: experiências na América Latina.

O evento, que será online pelo canal Secor MPDFT no YouTube, com inscrições gratuitas, acontecerá em duas etapas: 19 e 20 de novembro e 26 e 27 de novembro. Este é o primeiro seminário internacional promovido pelo Ministério Público brasileiro sobre a temática. Nos quatro dias de atividade, serão discutidas questões teóricas e desafios práticos essenciais ao sucesso da implementação de Acordos de Não-Persecução Penal (ANPP), como a Justiça negociada e alternativas penais.

A possibilidade de firmar acordos dessa natureza é garantida pela Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, e representa uma inovação na atuação da Justiça no Brasil e na América Latina. Segundo a procuradora-geral de Justiça, Fabiana Costa, “o ANPP empodera o Ministério Público e torna-se uma garantia para a sociedade, uma vez que promove a responsabilização dos autores, com o envolvimento das partes e sem sobrecarregar o Poder Judiciário”. Para ela, o evento propicia um momento importante para compartilhamento de experiências e busca de soluções conjuntas.

Entre os convidados estão membros do MP de todo o País e acadêmicos internacionais, como o professor da Facultad de Derecho da Universidad de Buenos Aires (Argentina), Gabriel Fava; o professor-doutor da Facultad de Derecho y Ciencias Sociales da Universidad de Valparaíso (Chile), Enrique Letelier; e a doutoranda em Criminologia pela Universidade de Leicester (Inglaterra), Ana María Morales Peillard.

As conferências e os painéis podem ser acompanhados por membros e servidores do Ministério Público brasileiro, integrantes do Poder Judiciário, estudantes de Direito e demais interessados no tema. Quem quiser emitir certificado deve se cadastrar pela plataforma Moodle do MPDFT. Servidores da Instituição podem se inscrever pelo ambiente de Educação a Distância na intranet.

Veja a programação do evento.

Serviço

Seminário Internacional Justiça Negociada, Acordo de Não-Persecução Penal e Alternativas Penais: experiências na América Latina

Datas: Em 19, 20, 26 e 27 novembro

Horários: Das 8h30 às 12h (19 de novembro) e das 9h às 12h (demais dias)

Local: No canal Secor MPDFT no Youtube e na plataforma Moodle

Inscrições: https://www.mpdft.mp.br/ead