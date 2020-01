“Não vim aqui para não resolver, enfrento todos os problemas”, diz Ibaneis

PUBLICIDADE 

Aline Rocha e Catarina Lima

Na manhã desta quarta-feira (22), no Auditório do BRB, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, falou sobre as crises que sondam o Distrito Federal (DF). O governador foi questionado sobre a crise do transporte público da capital e sobre a crise da Sanoli, responsável por alimentar pacientes e acompanhantes nos hospitais.

Sanoli

Segundo Ibaneis, o caso da Sanoli vem se arrastando há anos. “É uma empresa que trabalhou no Distrito Federal por 30 anos, com contrato bastante antigo, e os governos anteriores, não sei por quê fizeram a quebra da empresa, deixaram de pagar a empresa, e obrigaram ela na Justiça a trabalhar, o que causou um problema muito grande”.

O governador diz que, durante o ano de 2019, procurou pagar todas as verbas em dia e abriu processo de reconhecimento dos débitos anteriores. Mesmo assim, de acordo com ele, é uma empresa que não tem condições de seguir realizando o serviço, que é essencial para a população.

“Nós estamos partindo para a rescisão. Eu determinei ao secretário para que ele encaminhasse a carta de rescisão da empresa e nós vamos contratar empresas que ficaram em segundo lugar e já manifestaram interesse e têm condições de assumir a prestação de serviço da forma que merece ser feita nos hospitais”, afirmou.

“Mais uma vez nós estamos enfrentando um problema que não foi causado por nós. Nós pedimos desculpas tanto aos pacientes quanto aos seus familiares. Tentamos, durante o de 2019, ajudar a recuperar a empresa mas, infelizmente, a situação econômica dela chegou a esse ponto e nós temos que cuidar da população em primeiro lugar. É mais uma decisão difícil, dura, mas necessária”, completou Ibaneis.

Crise do transporte público

Segundo o chefe do executivo, nova licitação já está sendo preparada para substituir a vigente, que vence em dois anos. Ele diz que não é possível fazer um projeto desses em pouco espaço de tempo e que é preciso “fugir deste discurso fácil”.

“O transporte em Brasília foi muito discutido durante a campanha e é diferente do transporte feito em outras cidades. Se você pegar a cidade de São Paulo, por exemplo, você reabastece de passageiros a cada ponto e aqui não, o transporte é de ponta a ponta. Você abastece um ônibus na Ceilândia e despeja no Plano Piloto e a mesma coisa é feita na volta. A licitação é feita de forma diferente, então é preciso pensar em como será feita. Lá você cobra por passageiro, aqui é por quilômetro rodado, então tudo isso tem que ser pensado”, explicou.

De acordo com Ibaneis, “é muito simples dizer que o sistema de transporte do Distrito Federal não presta”.

“Eu quero que todos se juntem para criar um sistema mais barato, que as pessoas tenham conforto, é isso que todos nós queremos”.

“Nós estamos preparando a licitação para ser lançada até o final do ano para que a gente tenha, até que se finde o contrato, todas as discussões, audiências públicas e, como tudo que eu faço no meu governo, com transparência, para que o MPDFT, TCDF e CLDF tenham conhecimento e possam opinar”, ressaltou o governador.

Ele reconhece que o transporte público “não funciona” e que é preciso melhorar, tendo a consciência de que “não existem recursos que supram todo o transporte público”. “Tudo isso vem do orçamento e o orçamento vem dos tributos, e nós sabemos da crise orçamentária que passam todos os governos, inclusive o do Distrito Federal. Nós temos que sair do discurso vazio, fazer uma proposta melhor e melhorar o transporte público do Distrito Federal, que está arrasado desde o seu início”, completou.

Ibaneis ressaltou o trabalho do secretário de Mobilidade e Transporte do Distrito Federal, Valter Casimiro Silveira. Ele diz que o secretário “tem uma larga experiência nessa área”. Ele foi Superintendente Nacional do DNIT, foi ministro dos Transportes, “conhece todos os sistemas no mundo inteiro e eu tenho certeza que vamos encontrar um sistema que atenda a população do Distrito Federal de forma melhor”.

Expansão do Metrô

Ibaneis reconheceu, também, a falta de funcionamento do Metrô do DF. Além de falar sobre os problemas existentes desde a criação do metrô na capital, Ibaneis reforçou que o projeto de expansão está sendo estudado. “Ontem mesmo tive uma reunião com o ministro Gustavo Canuto, para conseguir a liberação da expansão do metrô, para chegar até Ceilândia e Samambaia, porque ali temos uma população muito maior e isso vai nos ajudar muito”, explicou o governador.

“Nós temos um metrô que não funciona desde que foi criado, que não passa por reformas e nem por avanços desde sua construção, que foi colocado desde o início com vagões que já haviam sido descartados de São Paulo, e de lá pra cá nada foi feito”, lamentou.

Para tentar resolver os problemas referentes ao transporte, o governador fez um apelo à deputados e sociedade civil organizada. “Eu estou disposto a discutir tudo. Não vim aqui para não resolver, enfrento todos os problemas, tenho deixado isso de forma muito clara para todos da sociedade, para toda a imprensa, para todos os políticos. Eu estou aqui para ajudar a resolver os problemas, então estou disposto à discussão. Vamos parar com esse discurso de dizer que não presta porque eu estou aqui por isso, se prestasse, ainda estariam os outros”, afirmou o chefe do Executivo,.

Transporte no Entorno

Outro ponto abordado pelo governador é o transporte no Entorno do DF. Por causa do fim das bacias exatamente nas divisas do DF, o sistema acaba dicando sobrecarregado. Ele diz que é necessário “fazer os estudos todos que não foram feitos ao longo dos últimos anos”.

Ibaneis reforça que a construção do Trevo de Triagem Norte aliviou o trânsito até a chegada em Sobradinho mas, ao passar da cidade e tentar ir para Planaltina, existe um “transtorno total para aquela população.

“De forma emergencial, nós estamos fazendo, agora, o projeto de alargamento das pistas de Planaltina até Sobradinho para melhorar um pouco a mobilidade das pessoas. São muitas coisas que ficaram paradas ao longo de muito tempo”, afirmou.

“Durante a nossa campanha, eu tive um compromisso de trazer todos os impostos que foram aumentados pelo ex-governador, e são compromissos que eu tenho cumprido. Então eu vou cumprir todos os meus compromissos, como o compromisso de melhorar a mobilidade do Distrito Federal. Eu vou cumprir esse compromisso e espero que tenham paciência”, reforçou o chefe do executivo.