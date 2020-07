Naja impulsiona investigação de tráfico de animais no DF e ganha perfil de memes

PUBLICIDADE

A naja que foi resgatada no Distrito Federal, após ter misteriosamente vindo parar no Brasil, tem sido a principal personagem de um perfil de humor criado no Twitter. A conta @najaoriginal possui quase 45 mil seguidores. Nela, são criadas diversas histórias que simulam opiniões que a cobra teria, caso pudesse falar.

O animal foi largado próximo ao shopping Pier 21, no Lago Sul, após ter picado um estudante de medicina veterinária, de 22 anos. O jovem precisou ser internado após o acidente e ficou em coma. Nessa segunda-feira (13), após ter retomado a consciência, ele recebeu alta. A história da naja que veio parar no Brasil fez as autoridades começarem a investigar o possível crime de tráfico de animais.

O perfil protagonizado pela naja divulga memes que viralizam rapidamente. Em um deles, o administrador da conta cria um paralelo da história do animal com a novela “Salve Jorge”, da TV Globo. Na obra, a protagonista é uma das vítimas de tráfico de pessoas. A partir disso, as semelhanças se tornam evidentes, já que a Naja é uma espécie natural da Africa e da Ásia.

Em outras postagens, são criados paralelos da naja com algumas cobras que ficaram famosas na ficção. Como é o caso da serpente do “Castelo Rá-Tim-Bum”, programa de TV famoso nos anos 1990.

Investigações

Na última semana, autoridades do Distrito Federal encontraram 16 cobras exóticas em situações similares. A polícia levanta a hipótese de tráfico de animais para a chegada das cobras até a America do Sul. A Polícia Civil do DF disse, nesta segunda-feira, que duas unidades estão apurando este caso.

De acordo com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), os animais foram localizados após uma denúncia anônima. De acordo com o denunciante, uma área rural de Taquara, em Planaltina, abrigava diversas serpentes escondidas em caixas. O caso é investigado pela 14ª DP.

Com isso, a partir da última sexta-feira, dia 10, a Delegacia de Combate à Ocupação Irregular do Solo e aos Crimes Contra a Ordem Urbanística e o Meio Ambiente (Dema) deflagrou a Operação Squamata, que visa “combater crimes contra a fauna, especialmente aqueles relacionados à manutenção ilegal de répteis em cativeiro e maus tratos contra animais”.

Em samambaia, a ação gerou a apreensão de mais sete cobras, sendo cinco jiboias e duas duas pítons. Além disso, foram resgatados três tubarões, um teiú e uma moreia. Os animais estavam em situação de maus-tratos e a maior parte era nativa de outros países. O proprietário do local foi autuado pela Lei de Crimes Ambientais e foi multado administrativamente por fiscais do Ibama.

