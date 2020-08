Naja é transferida para o Butantan, em SP

View this post on Instagram

Hoje nos despedimos da naja-monóculo e da víbora-verde-de-Vogel 🐍 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➖Enquanto estiveram conosco, podemos dizer que elas contaram com o melhor da nossa equipe. Hoje (11), por volta de 18h30, elas foram encaminhadas ao aeroporto de Brasília para embarcar rumo ao Instituto Butantan, centro de pesquisa biológica em São Paulo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Gostaríamos de ter a capacidade de manter todos os animais que precisam dos nossos cuidados, mas infelizmente nossa demanda é maior que nossa capacidade‼️Priorizaremos as espécies do nosso Plano de População, o que nos torna uma instituição referência em espécies ameaçadas de extinção da nossa fauna local, o cerrado 🍃 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➖Essas serpentes deixaram uma grande lição não só para nós do Zoológico de Brasília, mas para todos os brasileiros. A gente espera que um dia o tráfico de animais silvestres não seja uma ameaça à nossa fauna 🙏🏼 Enquanto isso, continuemos empenhados na educação e na conservação de espécies que precisam dos nossos esforços para não desaparecerem da natureza para sempre 🙏🏼❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Agora elas contam com uma nova casa e, desta vez, definitivamente. Estarão em boas mãos com a equipe do @butantanoficial ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Agradecemos o apoio de todos nestes últimos dias. A nossa missão de conscientização não pode parar! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 📸 @ivanmattos_ #najamonoculo #zoobrasilia #viboraverdedevogel #conservacao #planodepopulacao #cerrado