Na Hora e conselhos tutelares voltam a atender presencialmente

O Governo do Distrito Federal publicou, na noite de segunda-feira (8), um decreto que prevê a reabertura dos postos do Na Hora e dos conselhos tutelares da capital. Desta forma, estes dois setores voltarão a atender clientes de forma presencial.

O Na Hora deverá colocar todos os funcionários para atuar no atendimento presencial. O decreto não fala sobre idosos e nem servidores em grupo de risco do novo coronavírus.

Os postos ficarão abertos de 8h às 17h30, exceto as unidades que funcionam em shoppings. Estas terão de se adequar ao horário do estabelecimento. Como os shoppings do DF estão funcionando de 13h às 21h, os postos do Na Hora devem abrir a partir de 13h. O horário de fechamento será definido por cada posto.

Os conselhos tutelares, por sua vez, farão atendimento de 12h às 18h. O mesmo vale para o Centro Integrado 18 de maio, da Secretaria de Estado de

Justiça e Cidadania (Sejus).