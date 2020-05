PUBLICIDADE 

Um barraco de madeira localizado na rua SL 39 do setor Santa Luzia, na Cidade Estrutural, foi totalmente incendiado na noite desta segunda-feira (4).

Na residência, moravam duas mulheres, 10 crianças e três cães. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado para conter o incêndio.

Ninguém se feriu. Um homem que tentava conter as chamas acabou inalando muita fumaça, mas recusou ser transportado a um hospital.

As causas do incêndio só serão levantadas após perícia do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar (PMDF) foi ao local.