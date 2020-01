Mutirão para tapar buracos na área central de Brasília

As máquinas do GDF Presente estão nas ruas neste sábado (4) em um mutirão para tapar buracos na área central do Plano Piloto. Ao todo, 32 pessoas se dividem em três equipes para cobrir aberturas nos setores Setores Comerciais, Bancários e de Diversões com 20 toneladas de massa asfáltica. A medida faz parte da Operação Buraco Zero.

“Foi criado um plantão para atender essa demanda reprimida do Plano Piloto que, pela grande rotatividade de veículos e chuvas intensas, tem sofrido com inúmeros buracos que surgem no centro da capital”, explica Alexandro Cesar, coordenador do Polo Central Adjacente 1 do GDF Presente. A ação será feita durante todo o dia com massa asfáltica produzida pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap).

Cobertura de buracos é uma das principais demandas registradas em ouvidorias do Governo do Distrito Federal. Feita no sábado, a ação de tapar buracos não afeta o trânsito como em dias úteis. A medida foi elogiada por moradores da capital. No Setor de Diversões Norte, o cuidador Valdemir Santos, 54 anos, confirma que a operação seria dificultada durante a semana. “É impossível que as máquinas entrem nos estacionamentos, sempre lotados”, diz.

A motorista Maria Assunção, 38 anos, comemora a ação do governo no fim de semana. “Os buracos nas pistas precisam ser tapados. É muito prejudicial para o carro ter que andar por áreas assim, mas realmente é melhor que o serviço seja feito quando não tem tanto movimento nas ruas”, opina. A moradora ainda valoriza a presença das máquinas do GDF Presente espalhadas pela cidade.

A estratégia foi pensada para avançar com o programa Buraco Zero, que é determinação do governador Ibaneis Rocha e do Secretário de Governo José Humberto. Desde novembro, os buracos nas pistas do DF são fotografados e catalogados em um aplicativo de uso interno da administração pública.

Por meio de um sistema de GPS e mapas georreferenciados, pontos com necessidades de reparos são cadastrados e atualizados após os reparos. O programa vai premiar, com obras, as cidades que cumprirem a meta de zelar pela manutenção das vias. Neste sábado (4), Arniqueira, Sol Nascente, Riacho Fundo I e Estrutural também receberam operações para cobrir buracos nas pistas.

Com informações da Agência Brasília