Mutirão de perícia agiliza ações para pagamento do seguro DPVAT

A Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), juntamente com a Coordenadoria de Correição e Inspeção Judicial (COCIJU), promoveu dois mutirões para a realização de 170 perícias para instruir processos de varas cíveis em que os autores pleiteiam o pagamento do seguro DPVAT. A ação tem o objetivo de tornar mais ágil a solução de conflitos. Os mutirões aconteceram nos últimos dias 27/11 e 11/12.

A iniciativa contou com a parceria da seguradora Líder, atual administradora do seguro, que custeou os trabalhos realizados por dois profissionais cadastrados no banco de peritos do TJDFT. Após o término do mutirão, os processos voltaram a tramitar e estão, agora, mais próximos da decisão judicial.

O DPVAT é um seguro obrigatório que garante indenização por danos pessoais a todas as vítimas de acidentes causados por veículos automotores. Não é necessário acionar a Justiça para requerer seu pagamento, mas, se as partes não chegarem a um consenso sobre o valor a ser pago, a vítima pode ingressar com ação judicial e questionar o valor oferecido.

Com informações do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT