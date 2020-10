Museu Interativo da Arte, Ciência e Tecnologia será instalado em Brasília

PUBLICIDADE

Inaugurado em 1967, o prédio do Touring Club, projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer, faz parte da história e da paisagem de Brasília. Localizado no Setor Cultural Sul, próximo à Rodoviária do Plano Piloto, a edificação de propriedade particular foi tombada em 2017 e agora se prepara para um novo capítulo: abrigar o Museu Interativo da Arte, Ciência e Tecnologia.

A iniciativa dos atuais proprietários do Touring, o Serviço Social da Indústria (SESI) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), foi apreciada pelo Conselho de Planejamento Territorial e Urbano do Distrito Federal (Conplan) em reunião online nesta quinta-feira(29).

Os conselheiros aprovaram o projeto arquitetônico a partir do parecer conjunto dos relatores Heloísa Melo Moura, do Instituto dos Arquitetos do Brasil-DF (IAB-DF) e Pedro Grilo, do Conselho de Arquitetura do DF (CAU). No relato, eles elogiaram o projeto do Museu , elaborado pelo arquiteto Gustavo Penna, com a recomendação de que seja feito um ajuste de acesso mais direto do túnel que liga a praça do Setor de Diversões Sul ao Museu.

“O projeto é lindíssimo, é importantíssimo para a cidade, ressaltamos somente a questão da conectividade urbana” ressaltou Pedro Grillo

“Temos a intenção de trazer um novo uso para este túnel, trazendo vida e ações culturais para este local, que estava completamente degradado até assumirmos o prédio;” explicou a arquiteta Fernanda Meirelles, da equipe do Sesi/Senai.

Antes de ser submetido ao Conplan, o projeto foi aprovado pelos técnicos das Secretarias de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh) e Cultura e Economia Criativa (Secec) e pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A previsão é que o espaço seja inaugurado em 21 de abril de 2022. Para isso, além do restauro e adaptação do edifício para a atividade, será feita uma grande reforma interna nas instalações e recuperação das estruturas. O projeto prevê a criação de um café na varanda superior, como propôs Lucio Costa no Relatório do Plano Piloto.

Na justificativa do processo encaminhado à Seduh, a escolha do Touring para abrigar o espaço interativo se baseou em fatores como a importância histórica e arquitetônica do prédio tombado, que faz parte do conjunto cultural de Brasília composto pelo Teatro Nacional, a Catedral de Brasília, o Museu Nacional e a Biblioteca Nacional e a localização central que facilita o fluxo de visitantes.

Com a instalação do Museu se pretende democratizar o acesso às informações relacionadas à inovação, à ciência e à tecnologia por meio da arte, incentivando a capacidade criativa e o potencial investigativo do visitante por meio de experiências elaboradas com os princípios básicos da física, da química, da matemática e da biologia.

Cara nova para o Setor Cultural Sul

O Conplan aprovou também o projeto de requalificação dos espaços públicos do Setor Cultural Sul, elaborado pelos técnicos da Seduh, situados entre o Touring e a Biblioteca Nacional. Os conselheiros acompanharam o voto favorável da relatora Gabriela Tenório, da Faculdade de Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU-UnB), que trouxe dados sobre a intensa utilização pre área por pedestres.

As obras serão custeadas pelo Sesi/Senai, dentro do Programa Adote Uma Praça. Estão previstas mudanças no sistema viário, com foco na ligação entre o Eixo Monumental e a Via S2, criando áreas de pedestres entre o Touring e a Biblioteca Nacional, criação de 274 vagas para carros, ônibus escolares , paraciclos e bicicletas, além de paisagismo e mobiliário urbano.

De acordo com a secretária Executiva da Seduh , Giselle Moll, “os projetos de arquitetura e de requalificação urbana aprovados hoje consolidam em definitivo a verdadeira função do Setor Cultural Sul para Brasília. Será um dos espaços mais importantes da cidade.”

