Museu de Arte, Ciência e Tecnologia será instalado em Brasília

Parceiro do Governo do Distrito Federal (GDF) na mais nova assinatura do programa Adote uma Praça, o Serviço Social da Indústria (Sesi) fará intervenções urbanas importantes no coração de Brasília. Em acordo assinado nesta quarta-feira (9), a entidade anunciou a construção de um museu tecnológico e de uma praça na região entre o Touring e a Biblioteca Nacional. O túnel do Touring também será reformado e integrado ao Sesi Lab, nome do museu que será erguido pelo Sesi.

Com investimento na ordem de R$ 160 milhões, o Sesi Lab vem para somar ao Setor Cultural Sul, localizado bem ao lado da Biblioteca Nacional e do Museu Nacional Honestino Guimarães. O novo museu vai contar com um anfiteatro externo para atividades culturais ao ar livre, quatro galerias para exposições, áreas de oficinas educativas, loja conceito, jardim e café. A implantação do projeto contará com o apoio do Exploratorium, centro interativo instalado em São Francisco, nos Estados Unidos.

“Será um museu interativo com coleções em que os jovens interagem com experimentos científicos. É um projeto de tendência moderna, o de aprender fazendo”, explica Rafael Lucchesi, diretor-superintendente do Sesi.

Para o túnel está prevista a reforma da passagem pública, o acesso seguro do público pelo pavimento térreo. A entidade também pretende adotar um mobiliário flexível para a programação cultural.

“Essa é uma iniciativa transformadora para as gerações do futuro. A juventude do DF terá oportunidade de ter contato com a arte, cultura, tecnologia e ciência em um único ambiente”, observa o secretário de Governo (Segov), José Humberto Pires. “É a união de esforços do governo com a iniciativa privada que está gerando grandes resultados para os espaços públicos da nossa capital”, acrescenta Mateus Oliveira, secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação (Seduh).

A obra está em andamento e deve ser concluída no decorrer de 2022 durante as comemorações do aniversário de 62 anos de Brasília.

As informações são da Agência Brasília