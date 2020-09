Museu da República já está pronto para reabrir

PUBLICIDADE

Seis meses depois de fechado, uma dos monumentos icônicos projetados pelo arquiteto Oscar Niemeyer recebe nova intervenção do GDF Presente para voltar a funcionar. Liberada a reabertura para visitação a partir desta sexta-feira (18), o Museu Nacional da República teve as rampas externas lavadas e higienizadas. Ainda este ano, o prédio localizado na área central de Brasília, na Esplanada dos Ministérios, teve a cúpula pintada e impermeabilizada.

A limpeza envolveu oito trabalhadores e 10 mil litros d’água responsáveis por retirar a poeira e a fuligem de asfalto acumuladas ao longo dos últimos meses. Toda a higienização externa vai ao encontro do preparo feito pela direção do museu em reabrir as portas obedecendo os protocolos de segurança exigidos pelas autoridades sanitárias em prevenção ao contágio do novo coronavírus.

“Estivemos ao longo desse período de prédio fechado organizando o nosso acervo e catalogando as obras. Reabriremos com todos os cuidados para atender os visitantes e a limpeza da área externa contribui bastante para isso”, acredita a diretora interna do museu, Sara Seilert.

Situado no Setor Cultural Sul, o Museu Nacional integra o Conjunto Cultural da República e insere Brasília no circuito internacional das artes, com o que há de melhor na produção brasileira. O espaço é utilizado para exposições itinerantes de artistas e temas relevantes para a sociedade, palestras, mostra de filmes, seminários e eventos. Além disso, ativa o turismo na capital.

Administradora regional do Plano Piloto, Ilka Teodoro lembra que neste momento de pandemia, todos os cuidados necessários para evitar o contágio do novo coronavírus são fundamentais. “Esse trabalho de higienização do GDF Presente no Museu da República, um dos cartões-postais de nossa cidade, contribui com a segurança da nossa população como um reforço aos cuidados individuais como o uso da máscara, o distanciamento social e a higienização das mãos”.

Bocas de lobo no Noroeste

E nessa quinta-feira (17), equipes do GDF Presente iniciaram um trabalho de desobstrução, lavagem e reparo das bocas de lobo do Setor Noroeste. Para lá, foram deslocados 21 colaboradores e utilizados duas vans, um caminhão pipa, dois caminhões basculantes e outros carroceria.

Apesar da área pública estruturada, o bairro ainda está com grande parte em fase construção, com circulação de máquinas e caminhões pesados durante todo o dia. Isso, inclusive, tem contribuído para a má conservação das bocas de lobo, vandalizadas por trabalhadores da construção civil.

“Pela avaliação dos nossos técnicos, muitas tampas e bocas de lobo foram quebradas pela passagem de veículos pesados, principalmente aquelas localizadas em cruzamentos e pontos de manobra”, avalia o coordenador do Polo Adjacente 1,responsável pelo GDF Presente na região, Alexandro César.

Sob a coordenação da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, 54 desses equipamentos passaram por manutenção, sendo substituídos dois meios-fios vazados (que é por onde entra a água das chuvas), trocadas seis tampas de alvenaria, e outras duas recuperadas. Desobstruídos e lavados, foram retirados dos canais 11 toneladas de entulhos, terras, e lixos descartáveis pela população, em mais uma operação de preparo da cidade para a chegada das chuvas.

Com informações da Agência Brasília