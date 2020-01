Mulher que matou o marido segue foragida e sogra faz apelo

PUBLICIDADE 

Uma mulher condenada por matar o marido, em Cezarina, 70 km de Goiânia, segue foragida da Justiça e quem cobra pela prisão é a ex-sogra.

Jorge Fernando Almeida Oliveira Silva, que tinha 24 anos à época, estava casado há 2 anos com Litiely Gonçalves Silva Almeida. Em julho de 2015, ele foi morto quando saía de casa para trabalhar.

De acordo com as investigações, Litiely tinha um relacionamento extraconjugal com Vinícius Martins Fernandes e mandou que ele matasse Jorge para que ela ficasse com o dinheiro do casal.

Os dois foram condenados em junho de 2019 pelo crime. Vinícius foi sentenciado a 15 anos de prisão e está detido. A defesa dele informou que está recorrendo da sentença, pois o réu nega envolvimento no crime.

Por sua vez, Litiely foi condenada a 15 anos e 6 meses de prisão. Mesmo com a decisão, ela estava recorrendo em liberdade. Porém, de acordo com o Tribunal de Justiça, a defesa perdeu o prazo para apresentar o recurso e foi determinada a prisão da mulher.

A mãe da vítima espera que a mulher seja encontrada o quanto antes.