Mulher morre em acidente entre camionete e motocicleta na DF-251

João Paulo de Brito

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma ocorrência, na noite da última sexta-feira (29), referente a um acidente entre uma camionete e uma motocicleta na DF 251, próximo ao Marajó – GO. Para a realização do chamado, a operação contou com a participação de 17 militares e quatro viaturas

Elisnete Cabral Pereira, 26 anos, conduzia a motocicleta quando colidiu frontalmente com uma camionete, pilotada por Ercilio da Silva Neto, 52 anos.

A motorista da moto não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local do acidente. Um passageiro que estava na motocicleta, 17 anos, apresentou machucados e se queixou de dor nas costas. O condutor da camionete não se feriu.

Além disso, a ocorrência contou com o apoio de uma viatura Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). As causas do acidente ainda não foram descobertas. A Polícia Rodoviária Federal assumiu o controle do local.