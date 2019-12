Mulher morre e homem fica ferido em acidente na L4 Sul

PUBLICIDADE 

Uma mulher veio a óbito e um homem ficou gravemente ferido após um acidente na via L4 Sul, na madrugada desta quarta-feira (18). A colisão envolveu um ônibus do Entorno Sul e um carro de passeio. As duas vítimas eram passageiras deste último veículo.

O acidente aconteceu próximo ao viaduto do Eixão Sul, sentido Zoológico de Brasília. Os veículos envolvidos são um ônibus da empresa Catedral, que fazia a linha Brasília-Jardim Ingá/GO, e um Ford Ka.

Os dois automóveis colidiram na via. Com o impacto, o Ford Ka saiu da pista e bateu lateralmente em um poste de iluminação pública no canteiro central.

No Ford Ka estava Alana Pires Rodrigues, 32 anos. Ela sofreu um trauma severo de tórax, traumatismo craniano encefálico e parada cardiorrespiratória. O Corpo de Bombeiros (CBMDF) tentou reanimá-la por 30 minutos, mas Alana não resistiu e veio a óbito ainda no local.

O Ka era conduzido por Brunno Ribeiro Lisboa Ferreira, 42 anos. Ele teve hemorragia interna e sofreu fratura de costelas. Foi levado ao Hospital de Base inconsciente e instável. Até a última atualização desta matéria, não havia informações sobre o atual estado de saúde de Brunno.

O motorista do ônibus é Welton Lisboa Neves, 41 anos. O coletivo transportava cerca de 40 passageiros no momento do acidente. Ninguém ficou ferido.