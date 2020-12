Mulher morre após ser espancada pelo companheiro na Fercal

PUBLICIDADE

Um homem de 34 anos foi preso no domingo (20) após agredir a companheira, de 42 anos, na última quarta-feira (16), em uma praça pública da Fercal. A vítima veio a óbito nesta segunda (21).

Luciene Simão Silva foi atingida com socos no rosto. Durante as agressões, teria batido a cabeça em um banco. A família levou a mulher um hospital na quinta (17), e ela acabou liberada no sábado (19). Porém, o quadro de saúde se agravou, e Luciene voltou a ser internada, mas acabou não resistindo.

O autor das agressões, Rondinele Pereira da Silva, 34 anos, deve responder pelo crime de feminicídio. As investigações apontam que Luciene já havia registrado ocorrência contra o companheiro em 2017 após ser agredida. O casal vivia junto há oito anos e tinha dois filhos.

A 13ª Delegacia de Polícia (Sobradinho) investiga o caso.