Mulher ignora operação policial e continua jogando em máquina caça-níquel

Uma equipe da Polícia Civil foi ignorada durante o cumprimento de um mandado de prisão, em Luziânia-GO, no Entorno do Distrito Federal, na terça-feira (26).

Na ocasião, a guarnição foi até um imóvel para efetuar a prisão de um suspeito enquadrado na Lei Marina da Penha e encontrou um um ponto clandestino de jogos de azar. No local, uma mulher ignorou a abordagem policial e continuou jogando fichas na máquina de caça-níquel.

Os policiais filmaram toa a ação e flagraram a mulher realizando apostas na máquina. Um dos agentes toca o ombro da mulher por três vezes, mas ela o ignora e prossegue com o jogo. Em seguida, o policial a questiona:

“Chega de jogar senhora. Está bom né? Você joga aqui todo dia?”, pergunta o agente.

Em resposta, a mulher nega que joga todos os dias.

Segundo os agentes do Grupo Especial de Repressão a Narcóticos (Genarc), o alvo do mandado de prisão não foi localizado no imóvel.

No entanto, os envolvidos com o jogo foram encaminhados à delegacia. Durante a ação, três máquinas caça-níquel foram apreendidas. A mulher e um homem, apontado como o responsável pela casa de jogos de azar, assinaram Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO) e foram liberados