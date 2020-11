Mulher furta objetos e cospe em funcionários de loja no DF

PUBLICIDADE

As câmeras de monitoramento interno de uma gráfica, no Núcleo Bandeirante, registraram, na última terça-feira (10), o momento em que uma mulher furtou objetos e cuspiu em funcionários e clientes do estabelecimento. As informações são do Portal Metrópoles.

O episódio teria começado após a mulher entrar no local e ser informada por um funcionário da loja que não poderia permanecer no estabelecimento sem utilizar máscara. Além de cuspir nas pessoas que estavam presentes, ela teria levado alguns produtos sem pagar.

Para que a ação seja investigada, um boletim de ocorrência foi aberto na 11ª Delegacia de Polícia, noNúcleo Bandeirante.