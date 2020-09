Mulher é salva de incêndio em Ceilândia

PUBLICIDADE

Uma mulher foi salva de um incêndio em um lote com três residências situado na QNN 19, em Ceilândia. O caso ocorreu na noite de terça-feira (8).

Apenas uma das três casas foi atingida pelo fogo. Um vizinho sentiu um forte cheiro de fumaça, seguido de um barulho de explosão e de chamas saindo do imóvel. A partir disso, ele pediu ajuda de mais moradores da rua e começou a combater as chamas com baldes d’água.

Durante o combate, percebeu-se que uma mulher identificada como Elienai Nascimento estava na casa. Ela disse aos militares que ficou com medo de passar correndo pelas chamas e acabar sendo atingida por um fio de eletricidade.

Os vizinhos se esqueceram do número de acionamento do Corpo de Bombeiros (CBMDF) e acabaram por acionar a Polícia Militar (PMDF). Os policiais foram ao local e usaram uma mangueira do próprio lote para prosseguir com o combate ao incêndio até a chegada dos bombeiros. A mulher foi salva.

O CBMDF encaminhou seis viaturas para a ocorrência. Cerca de um tanque de água foi gasto durante o combate, que durou cerca de 25 minutos. Ao todo, entre combate, rescaldo e busca de possíveis vítimas, os bombeiros levaram cerca de 1 hora e 40 minutos.

Incêndio em carro

Também na Ceilândia, próximo ao terminal de ônibus do P Sul, o CBMDF atendeu mais uma ocorrência de incêndio. Desta vez, as chamas atingiram um carro, um VW Gol de cor vermelha.

Segundo o motorista, 27 anos, ele bateu no meio-fio. Transtornado, pegou um pequeno galão de gasolina no porta-malas e ateou fogo no carro.

Os bombeiros usaram cerca de 15o litros de água para conter o incêndio. O motorista não teve nenhum ferimento e foi levado à delegacia para averiguações. O veículo ficou destruído.

Números de contato

Ao saber que os vizinhos esqueceram o número de contato do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a corporação reforçou: “Reiteramos que o número de emergência do Corpo de Bombeiros é o 193.”