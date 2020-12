Mulher é levada em estado grave ao hospital após ser atropelada por motocicleta

PUBLICIDADE

Uma senhora foi atropelada na BR 070 após o Atacadão Dia a Dia, sentido Águas Lindas, não identificada, aproximadamente 60 anos, teve múltiplas fraturas, hemorragia interna e para na tarde desta quarta-feira (9). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência empregando sete viaturas, uma aeronave e 30 militares.

A vítima de aproximadamente 60 anos, teve múltiplas fraturas, hemorragia interna e parada cardíaca. Foi atendida inicialmente por motociclistas de resgate (primeiros bombeiros na cena), em seguida recebeu suporte avançado de vida da equipe médica do Resgate 04.

Após ter os sinais vitais restabelecidos, foi transportada em estado grave pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do SAMU ao HRC. Nenhum paciente foi transportado pelo helicóptero.

A via foi completamente interditada para o atendimento e após nosso atendimento, a PRF assumiu o local do acidente. De acordo com populares no local, o trânsito estava parado no momento em uma pedestre tentou cruzar a rodovia, uma motocicleta que seguia no corredor transportando uma pessoa como carona, acabou atropelando esta senhora. Com a colisão, a vítima foi arremessada contra outros dois veículos.