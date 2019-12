Mulher é encontrada morta em apartamento no Sudoeste

PUBLICIDADE 

Uma mulher de 49 anos foi encontrada morta nesta segunda-feira (23) em um apartamento localizado na Quadra 2 do Sudoeste. As polícias Militar e Civil estão no local.

O corpo de Luciana de Melo Ferreira foi encontrado pela filha, já em estado de decomposição. A Polícia Militar (PMDF) afirma que a vítima foi golpeada por um objeto perfuro-cortante (possivelmente uma faca). Acredita-se que o autor do crime a atingiu, trancou o apartamento e saiu.

