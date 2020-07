Mulher é assassinada e outros dois alvejados na noite desse sábado (11)

PUBLICIDADE

Na noite desse sábado (11), três pessoas foram alvejadas na QNN 3 de Ceilândia. As vítimas eram uma mulher e dois homem. Uma delas veio a óbito no local e a informação é de que ela estaria grávida. Ela ainda não foi identificada.

A segunda vítima, Carlos Roberto dos Santos Júnior, de 26 anos, foi atendida e levada pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), com uma perfuração no membro superior direito.

A terceira vítima, um homem também ainda não identificado, foi levado para o HRT pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A suspeita é que tenha sido um acerto de contas. A perícia da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) já foi acionada e o local foi isolado.