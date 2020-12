Mulher é assassinada a facadas dentro de casa no Sol Nascente

PUBLICIDADE

Na madrugada desta sexta-feira (11) uma mulher foi brutalmente assassinada dentro de casa, no Sol Nascente. As primeiras informações são de que um homem deu diversas facadas na vítima enquanto estava em surto. O nome da vítima e do suspeito não foram divulgados.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por vizinhos e, ao chegar ao local, o suspeito foi encontrado ainda esfaqueando a vítima, com o corpo coberto de sangue, gritando frases desconexas.

Na ação, foi necessário efetuar disparo de arma de fogo e utilizar uma pistola elétrica, além de uma barra de ferro para contê-lo e impedir a continuidade da agressão à mulher.

No local, a vítima recebeu os primeiros socorros, porém não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito. O autuado foi encaminhado ao Hospital Regional de Ceilândia (HRC), onde passou por atendimento médico. A faca utilizada no crime foi apreendida. Perícia realizada e corpo removido ao IML. Testemunhas compareceram à delegacia para depoimentos. A DP prossegue com o Auto de Prisão em

Flagrante.

Aguarde mais informações