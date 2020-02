Mulher de professor envenenado entrega blusa com resquícios de vômito para perícia

PUBLICIDADE 

Foi aberta investigação sobre a suspeita de envenenamento do professor Odailton Charles de Albuquerque Silva, 50 anos, dentro do Centro de Ensino Fundamental 410 norte.

O caso teria ocorrido na última quinta-feira (30), quando o professor passou mal após beber um suco oferecido por outra professora. Segundo o boletim de ocorrência, Odailton entrou em contato com a família logo após começar a sentir-se mal.

Até o momento, a Polícia Civil recebeu da esposa do professor as roupas que ele usava no dia, com resquícios de vomito provocado pela bebida. As autoridades devem colher o material para indentificação de alguma provável substância tóxica.

A Secretaria de Educação se manifestou sobre o caso. Em nota, lamenta o ocorrido e aguarda a conclusão das investigações. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte).