MPDFT visita hospital de campanha no Mané Garrincha e constata “trabalho bem executado “

PUBLICIDADE 

Nesta terça-feira (12) a força-tarefa do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) elogiou a estrutura do hospital de campanha que foi montando no Mané Garrincha para combater o coronavírus no Distrito Federal.

A visita foi feita após um convite da Secretaria de Saúde. O local está adaptado para receber e atender pacientes com coronavírus.

“A impressão que temos é que o trabalho tem sido bem executado. Da forma que houve a proposta inicial, de fazer com que todas as estruturas possam estar prontas e em funcionamento, inclusive as estruturas médicas, nos parece bastante satisfatório”, disse o procurador Eduardo Sabo, coordenador da força-tarefa do MPDFT.

Acompanhado do secretário de Saúde, Francisco Araújo, e demais gestores da pasta, além do secretário chefe da Casa Civil, Valdetário Andrade, o procurador e o secretário executivo da força-tarefa do MPDFT, Bernardo Matos, vistoriaram o estádio. O local foi estruturado para receber 197 leitos, sendo 173 de enfermaria adulto sem suporte de oxigenoterapia, mais 20 de suporte avançado e quatro de emergência.

Na visita, Francisco Araújo fez questão de mostrar pessoalmente as salas onde ficarão os leitos, e os equipamentos que já chegaram ao estádio, como raio-X, camas e bombas de infusão. Na ocasião, ressaltou que o hospital de campanha estará pronto para receber pacientes na próxima semana, oferendo cerca de 100 leitos de enfermaria, inicialmente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Além de proteger vidas, precisamos fazer esse trabalho de prestar contas, dar transparência, comprovar para os órgãos de controle a estratégia que adotamos. E hoje, com a fala do Ministério Público, ficou clara que a nossa estratégia é a correta, diferente da adotada em outros estados”, afirmou o secretário de Saúde.

Na ocasião, Francisco Araújo garantiu aos representantes do Ministério Público “o domínio total de tudo que está sendo feito no sistema de saúde”. Além das medidas adotadas pelo governador Ibaneis Rocha para impedir a disseminação do vírus, o gestor afirmou que cabe a Secretaria de Saúde dar a resposta para não colapsar o sistema. “Em dois meses de pandemia, tenho a convicção de que nós temos conseguido produzir esse resultado para a população”.

Na mesma linha de raciocínio, o secretário da Casa Civil confirmou a importância de os órgãos de controle se unirem ao Executivo em uma só frente, que é o enfrentamento ao coronavírus. Afinal de contas, todos tem atuado com diligência para beneficiar os pacientes. “O governador Ibaneis não tem urgência em abrir unidades só por abrir. Pelo contrário, estamos todos trabalhando com cautela e segurança, disse Andrade.

Leitos

Para fortalecer o atendimento aos pacientes com Covid-19 na rede pública de saúde, também estão previstas as entregas do Hospital da Polícia Militar, estruturado para receber 86 leitos de UTI e 20 de enfermaria; e o hospital de campanha no Complexo Penitenciário da Papuda, com 40 leitos para a população carcerária, sendo 10 de suporte avançado e 30 de enfermaria.

Além disso, já foram abertos os primeiros 20 leitos de terapia intensiva na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Núcleo Bandeirante – a primeira unidade desse modelo no país voltada a pacientes com Covid-19. Ao todo, ela terá à disposição 45 leitos de terapia intensiva para atender casos de coronavírus, na situação dos hospitais da Asa Norte (Hran) e de Santa Maria (HRSM) estarem saturados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Visitas

O MPDFT realizou a primeira visita no hospital de campanha em 16 de abril, mas retornou para confirmar o progresso das obras.

De acordo com o procurador Eduardo Sabo, na próxima semana a força-tarefa pretende trazer a equipe de médicos e especialistas do Ministério Público, para acompanhar o efetivo início do trabalho das equipes contratadas para atenderem no Mané Garrincha.