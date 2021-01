MPDFT solicita que CEB apresente informações sobre iluminação das ciclovias do DF

PUBLICIDADE

A Procuradoria Distrital dos Direitos do Cidadão (PDDC) solicitou nesta quarta-feira (13) que a Companhia Energética de Brasília (CEB) apresente informações a respeito da iluminação pública das ciclovias do Distrito Federal.

A CEB tem o prazo de cinco dias para divulgar o planejamento do sistema de iluminação pública para o ano de 2021 e para os anos seguintes, caso haja, além de relatar detalhadamente sobre valores a serem investidos na expansão e na melhoria da rede que atende as ciclovias. A empresa também precisa apresentar a relação de ciclovias contempladas no planejamento e a localização delas.

A imprensa tem noticiado a insatisfação dos moradores com a ausência ou a precariedade da iluminação pública em diversas cidades do Distrito Federal. O número de usuários de bicicletas como meio de transporte vem crescendo, o que torna o problema ainda mais evidente.

O procurador distrital dos Direitos do Cidadão, José Eduardo Sabo, lembra que, entre janeiro e outubro de 2020, 17 ciclistas perderam a vida no Distrito Federal. “O uso de formas não poluentes de transporte deve ser estimulada e apoiada pelo poder público”, afirmou.

