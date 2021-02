MPDFT realiza vistoria em postos de vacinação contra covid-19 no DF

PUBLICIDADE

Na manhã desta terça-feira (9) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT), por meio de força-tarefa que fiscaliza as medidas de combate ao novo coronavírus, acompanhou o início da vacinação para pessoas acima de 79 anos.

As vistorias do órgão aconteceram na Unidade Básica de Saúde (UBS) da 612 sul, no Estacionamento 13 do Parque da Cidade e da UBS 1 de Taguatinga. Segundo o coordenador da força-tarefa, José Eduardo Sabo, os três locais possuem atendimento adequado.

“Na UBS da 612 sul, até agora, mais de 120 pessoas já foram atendidas. Enquanto isso, a UBS está em funcionamento, ou seja, não há interrupção dos outros serviços”, afirmou.

No Estacionamento 13 do Parque da Cidade, a vacinação também ocorre de forma organizada. O mesmo foi verificado em Taguatinga. “As pessoas têm sido atendidas de forma rápida e isso nos deixa tranquilos” concluiu o procurador de Justiça.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Atuação da força-tarefa

Desde o início da campanha, os representantes da força-tarefa realizam inspeções nos pontos de vacinação. Em 2 de fevereiro, o MPDFT esteve no Estacionamento 13 do Parque da Cidade, no Pontão do Lago Sul e nas UBS da 612 sul e da 114/115 norte, onde foram relatados problemas no primeiro dia de atendimento. Ao retornar a esses locais, em 3 de fevereiro, os integrantes do MPDFT constataram maior agilidade na imunização das pessoas idosas com mais de 80 anos.

O MPDFT havia se antecipado ao problema verificado no início da vacinação. Em 31 de janeiro, um dia antes do início da imunização, a força-tarefa expediu ofício em que requisitava providências para evitar aglomerações, dada a vulnerabilidade da população idosa. Também foram sugeridas soluções como a imunização em sistema drive-thru e o agendamento pela internet.