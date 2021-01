MPDFT lança consulta pública para fortalecer os serviços prestados à população do DF

PUBLICIDADE

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) lançou, nesta sexta-feira, 8 de janeiro, consulta pública para coletar dados que vão subsidiar a definição dos objetivos prioritários do órgão para os próximos cinco anos. As informações são fundamentais para fortalecer os serviços prestados à população do DF. A pesquisa, que estará disponível até 29 de janeiro, faz parte da elaboração do Planejamento Estratégico Institucional 2022-2026, construído com a participação da sociedade.

“Queremos saber as suas expectativas, se você está satisfeito com a nossa atuação em sua localidade e de que forma podemos melhorar os nossos serviços. Sua participação nos ajudará a proteger os seus direitos e também a promover a verdadeira Justiça”, convida a procuradora-geral de Justiça do DF, Fabiana Costa.

Veja como acessar ao formulário:

O resultado da consulta vai mostrar quais áreas de atuação do MPDFT são consideradas mais importantes pela população do Distrito Federal, tais como: saúde, educação, segurança pública, consumidor, meio ambiente, patrimônio público, combate à violência doméstica, ordem urbanística e combate à corrupção, entre várias outras. Com base nesse levantamento, o órgão poderá mapear as principais demandas da sociedade do DF e direcionar recursos e esforços para melhor atendê-las.

“Faça parte da construção do planejamento do MPDFT para os próximos 5 anos. Sua opinião é muito importante para que possamos aperfeiçoar o nosso trabalho”, reforça a promotora de Justiça Hiza Carpina. Participe!

Clique aqui para acessar o formulário.

Com informações do MPDFT