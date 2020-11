MPDFT encontra problemas em ciclovia do Trevo de Triagem Norte

PUBLICIDADE

A Rede Urbanidade do Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT) apurou diversos problemas na ciclovia do Trevo de Triagem Norte (TTN), localizado ao final da Asa Norte. A inspeção foi feita no último sábado (21).

Na inspeção, foram verificados problemas como travessias perigosas e falta de rampas nos cruzamentos, trechos sem interligação, falta de iluminação, erosão nas bordas da ciclovia e evidências de risco de desabamento da estrutura pavimentada por inexistência de obras de contenção. Também chamou atenção a alta velocidade dos veículos que passam pelo trecho.

A Rede fará relatório sobre as irregularidades e encaminhará aos órgãos e entidades responsáveis.

Pontos positivos

Apesar dos problemas, também foram observados pontos positivos. A pavimentação asfáltica e a sinalização horizontal são os principais deles. Segundo o promotor de Justiça Dênio Augusto de Oliveira Moura, o objetivo de iniciativas como essa é assegurar que a população seja ouvida. “O papel do MPDFT na Rede Urbanidade é garantir a participação efetiva da sociedade no processo decisório e na fiscalização da política de mobilidade urbana, conforme assegurado pela legislação”, afirmou.

A Rede

A Rede de Promoção da Mobilidade Sustentável e do Transporte Coletivo (Rede Urbanidade), criada em novembro de 2019, é uma iniciativa da Prourb em parceria com estudiosos e representantes de organizações que se dedicam à causa da mobilidade. O grupo tem como objetivo assegurar a participação efetiva da sociedade na elaboração, na implementação e na fiscalização da política local de mobilidade urbana. Além disso, pretende ser um espaço democrático de articulação, discussão e busca de soluções para os desafios existentes nessa área, na perspectiva do desenvolvimento sustentável.

Com informações do MPDFT