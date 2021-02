MPDFT apura esquema de propina na aviação no DF

PUBLICIDADE

O Ministério Público (MPDFT) realiza nesta quarta-feira (3) a operação Antonov. Trata-se de uma ação que apura esquema de propina para baixar impostos em combustíveis da aviação no Distrito Federal.

Ex-deputados do MDB e do DEM são alvo da operação. Entre eles, está o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha.

Entre 2012 e 2014, os parlamentares teriam recebido propina das empresas GOL e TAM para alterar uma lei distrital de 1996, reduzindo de de 25% para 12% a alíquota do ICMS de querosene de avião.

As investigações tiveram início após o corretor Lúcio Funaro fazer uma delação no Ministério Público Federal (MPF) revelando as informações.

Agentes cumprem 20 mandados de busca e apreensão no DF e nos estados de Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

