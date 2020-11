Movimentos sociais farão vigília em frente ao Carrefour da 402 Sul nesta quinta (26)

PUBLICIDADE

Nesta quinta-feira (26), às 18h, diversos movimentos sociais que abordam a luta antirracista realizarão um ato em frente a unidade da 402 Sul da rede Carrefour. Em caráter de vigília, os membros levarão velas, imagens e faixas.

O ato marca o sétimo dia do assassinato de João Alberto Silveira Freitas, 40 anos, morto por seguranças em uma unidade do Carrefour em Porto Alegre.

“O ato acontece como forma de expressarmos nosso luto por cada irmão e irmã pretos que morrem em função do racismo, principalmente pela mão do Estado, que trata nossos corpos como mercadoria. É hora de gritar: chega de nos matarem!”

O grupo organizador do protesto reivindica a responsabilização da rede Carrefour e da empresa de segurança Vector, para a qual trabalhavam os seguranças que agrediram Beto até a morte. “Não haverá trégua enquanto a estrutura do sistema racista estiver em pé.”

O caso

Beto foi morto na última quinta-feira (19) em um Carrefour da zona norte de Porto Alegre-RS. A esposa dele, Milena Borges Alves, 43 anos, afirma que o casal foi ao supermercado, ficou poucos minutos, gastou cerca de R$ 60. Beto saiu na frente em direção ao estacionamento. Até que, ao chegar no local, Milena viu com o marido se debatendo no chão e sendo imobilizado por dois seguranças, sendo um deles um policial militar.

Milena conta que Beto chegou a gritar por ajuda, mas ela esposa foi impedida de chegar perto. Um segurança, que não teve o nome revelado, chegou a dizer à vítima: “Oh rapaz! Sem cena, tá? A gente te avisou da outra vez”. Beto não resistiu e veio a óbito no local.

Já foram registrados depoimentos contraditórios de funcionários em relação ao caso. A ocorrência é investigada por autoridades locais.