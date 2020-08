Motorista que arrastou jovem é servidor do Senado

PUBLICIDADE

O motorista que acertou uma moto e carregou uma jovem de 18 anos no capô do carro, por quatro quilômetros, se apresentou as autoridades na tarde desta terça-feira (18). Caio Ericson Ferraz Pontes de Mello, de 32 anos, é servidor público e trabalha no gabinete do Senador Lucas Barreto. A vítima teve a mão amputada.

O acidente ocorreu por volta das 2h30 de domingo (16), na QI 19 do Lago Sul. Thais de Oliveira estava como passageira na moto do namorado, Douglas dos Santos, de 20 anos, quando os dois foram atingidos pelo automóvel. Caio fugiu sem prestar socorro.

A informação foi confirmada pelo assessoria do parlamentar, em nota. “O senador já tomou conhecimento do fato e não se manifestará por entender que o acontecido é de caráter pessoal”, diz parte do texto.

A vítima precisou passar por uma cirurgia de reconstrução das mamas. Ela também teve a mão amputada por conta do acidente e está internada em estado grave.

