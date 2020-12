Motorista perde o controle do carro na via de acesso à ponte JK

PUBLICIDADE

Na tarde desta quinta-feira (31), um motorista perdeu o controle da direção, no Viaduto próximo ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), via de acesso à ponte “JK” e só parou quando bateu no sopé do viaduto.

De acordo com os bombeiros, o veículo era conduzido por Adriano Silva de Souza, de 29 anos. Ele foi atendido, avaliado pelos socorristas e não precisou ser transportado ao hospital.

A retirada do veículo ficou sob a responsabilidade do proprietário. Durante o atendimento a via não precisou ser interditada.

Os bombeiros não tem informações sobre a dinâmica do acidente.