Motorista perde controle do carro e capota na Epia

Com a chegada da chuva nesta segunda-feira (21), o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) registrou no fim da tarde um acidente de trânsito na Epia, sentido Brasília-Saída Sul, próximo ao retorno de acesso a Octogonal.

Chovia no momento do acidente. O condutor de um Up branco perdeu o controle do veículo na pista molhada e o carro capotou no local.

Ainda não há informações sobre o estado de saúde do motorista, que foi conduzido ao Hospital de Base. Em breve, mais informações.