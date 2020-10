Motorista não resiste após acidente de carro na DF-001

PUBLICIDADE

Após perder o controle do veículo e bater em um poste de energia elétrica, um jovem de 23 anos morreu na noite desta segunda-feira (12), na DF-001, sentindo Taguatinga-Brazlândia, próximo à Colônia Agrícola 26 de Setembro.

A vítima foi identificada como Lucas Félix da Silva. Com o acidente, Lucas foi projetado para fora do veículo e sofreu afundamento craniano e múltiplos ferimentos.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, mas o condutor do automóvel não resistiu e acabou morrendo antes da chegada do socorro.

Ainda de acordo com as autoridades, outro passageiro do carro, Joelson Pereira, 21 anos, foi encaminhado para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT), consciente, orientado e estável. O passageiro sofreu apenas escoriações.

As informações são da CBMDF