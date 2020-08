Motorista morre em acidente envolvendo ônibus na EPTG

PUBLICIDADE

Um acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus fez uma vítima fatal na manhã desta segunda-feira (10). A colisão ocorreu na Estrada Parque Taguatinga (EPTG), próximo à Faculdade Mauá, sentido Brasília.

A vítima que veio a óbito é o motorista do Fiat Palio de cor cinza, identificado como José Alves de Oliveira, aproximadamente 55 anos. A dinâmica do acidente não foi informada, mas é possível notar pelas imagens que o carro foi atingido na lateral, do lado referente ao condutor.

O ônibus envolvido no acidente transportava cerca de 15 pessoas no momento da colisão. Nenhum deles se feriu.

O trânsito precisou ser desviado por alguns minutos. A Polícia Militar (PMDF) ficou aos cuidados do local.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE