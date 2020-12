Motorista foge de abordagem, atira contra PMs e acaba preso em Vicente Pires

PUBLICIDADE

Um homem, de 27 anos, foi detido na madrugada deste domingo (27), por porte ilegal de arma de fogo. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o suspeito, que apresentava sinais de embriaguez, atirou contra os agentes e fugiu da abordagem policial. Posteriormente, ele foi detido em Vicente Pires.

O suspeito conduzia uma Toyota Hillux, de cor vermelha, e apresentava sinais de embriaguez. Ainda conforme a polícia, foi dada ordem para que o homem parasse o veículo, no entanto, ele atirou contra os militares e fugiu.

Nas proximidades da Rua 10 B, em frente à Chácara 127, em Vicente Pires, o suspeito perdeu o controle do veículo e colidiu contra um muro. Ele precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Posteriormente, os militares efetuaram a prisão do suspeito. No interior da caminhonete foram localizadas várias garrafas de cerveja, cápsulas deflagradas e um carregador de pistola.

O suspeito foi conduzido à 12ª DP para a confecção do registro de ocorrência.