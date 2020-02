Motorista fica preso às ferragens após bater em ônibus na W3 Sul

PUBLICIDADE 

Um carro bateu em um ônibus e colidiu com uma árvore nesta quinta-feira (6), na altura da 707 Sul. Após o acidente, o motorista de 45 anos, Luiz Alberto Tavares dos Santos, ficou preso as ferragens e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado.

Os bombeiros retiraram a vítima do veículo. No momento do socorro, o motorista do carro estava consciente e reclamava de dores na região da cabeça. Já o passageiro do veículo sofreu leves ferimentos no braço.

Nenhuma das 15 pessoas que estavam no ônibus se machucou. No momento do acidente a linha fazia o trajeto Rodoviária do Plano Piloto/ Guará.