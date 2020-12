Motorista é preso com arma de fogo no Recanto das Emas

PUBLICIDADE

Um motorista foi preso portando, de maneira ilegal, uma pistola calibre 380. O suspeito foi abordado na noite de quarta-feira (2), no Recanto das Emas.

Policiais do grupo Tático Operacional Rodoviário abordaram o veículo dirigido pelo motorista na DF-180. O condutor estava com dois passageiros e saía de Águas Lindas de Goiás-GO em direção ao Novo Gama-GO.

A arma e cartuchos de munição foram encontrados debaixo do banco do motorista. Ele disse que comprou a pistola para se proteger de eventuais crimes, há mais de um ano. No entanto, não possuía registro e nem porte.

A ocorrência foi registrada na 27ª Delegacia de Polícia (Recanto das Emas).