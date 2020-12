Motorista de caminhão morre em acidente na DF-150, sentido Fercal

PUBLICIDADE

Mateus Souza

[email protected]

Dois caminhões que seguiam no mesmo sentido colidiram em frente à Administração Regional da Fercal, na DF-150. O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (4). O motorista de um dos veículos ficou preso nas ferragens e veio a óbito no local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender às vítimas. De acordo com a corporação, um dos caminhões atingiu alguns postes de iluminação pública, derrubando os fios sobre a via. O veículo saiu da pista e tombou e o motorista ficou preso nas ferragens. A vítima veio a óbito, conforme relatou a equipe responsável pelo socorro.

A carga de areia que era transportada pelo caminhão caiu sobre uma pedestre que passava no local. A mulher foi socorrida e ainda não há informações do estado de saúde dela. Os dois sentidos da via estão interditados.