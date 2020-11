Motorista de app que atropelou passageiro tem prisão preventiva decretada

PUBLICIDADE

Em audiência de custódia nesta terça-feira (17), o Tribunal de Justiça (TJDFT) converteu em preventiva a prisão do motorista de aplicativo de 27 anos que atropelou um passageiro em Ceilândia no último domingo (15). O suspeito jogou o carro contra a vítima, que acabou sendo prensada a um muro e morrendo no local.

Na decisão, o juiz substituto do Núcleo de Audiência de Custódia (NAC/TJDFT) considerou que “o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar”. “O autuado, por uma discussão com a vítima, teria a atropelado e, quando ela já estava caída no chão, pressionado, com o veículo, o corpo da vítima contra a parede”, relembrou o magistrado.

O motorista foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil. O inquérito foi encaminhado para o 1ª Vara Criminal de Ceilândia, onde tramitará o processo.

O caso

O motorista se irritou com o passageiro porque ele e a companheira entraram no veículo portando bebidas. O suspeito teria pedido para que eles jogassem os copos fora. A mulher jogou, mas o homem não. Irritado, o motorista encerrou a corrida antes de chegar ao destino e jogou o carro contra o homem.

A companheira do homem morto detalhou o caso à polícia. Eles eram casados há oito anos.