Motorista de aplicativo é morto após aceitar corrida em Santa Maria

Um motorista de aplicativo, residente no Distrito Federal, foi assassinado nesta manhã (12). A informação foi confirmada pela Polícia Civil do DF (PCDF). De acordo com informações de familiares da vítima, Geraldo Williams Gontijo aceitou uma corrida com ponto de partida no Condomínio Porto Rico, em Santa Maria.

Segundo a PCDF, o motorista foi morto com um tiro no pescoço, logo após os criminosos anunciarem o assalto. Geraldo foi colocado no porta-malas do carro. Em seguida, os assaltantes foram até Val Paraíso para acertar contas com um “rival”, que também foi morto e posto no banco de trás do veículo.

A PCDF informou que o carro da vítima foi levado para a perícia. Os suspeitos ainda estão sendo procurados.

Aguarde mais informações.