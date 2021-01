Motorista capota carro na DF 250, sentido Paranoá, durante perseguição

PUBLICIDADE

Um motorista colidiu o carro contra uma árvore na DF 250, sentido Paranoá, na madrugada desta quinta-feira (7). Após a colisão, o veículo capotou às margens da via. De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o condutor tem aproximadamente 25 anos e estava em fuga. A vítima foi socorrida em estado grave.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o acidente ocorreu às 00h34. Ainda segundo a corporação, o jovem conduzia um Citroën/C3 de cor cinza e, devido ao impacto da colisão, foi lançado para fora do veículo.

O CBMDF socorreu o motorista e o encaminhou ao Hospital Regional do Paranoá (HRPA). A vítima apresentava um corte profundo na cabeça e estava com suspeita de Traumatismo Crânioencefálico Grave (TCE).

O local ficou aos cuidados da PMDF.